BZ: cсора между Орбаном и Зеленским грозит сорвать планы Киева на ЕС

Как отмечается в публикации, поводом для обострения стала инициатива украинской стороны ускорить подготовку к вступлению и достичь технической готовности к членству к 2027 году. Эти заявления вызвали негативную реакцию Будапешта и усилили разногласия вокруг перспектив расширения ЕС и дальнейшего сближения Киева с Брюсселем.