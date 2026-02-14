BZ: cсора между Орбаном и Зеленским грозит сорвать планы Киева на ЕС

Конфликт между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским может осложнить планы Киева по вступлению в Европейский союз и углублению сотрудничества с европейскими структурами. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung, указав на нарастающее напряжение между сторонами.
По оценке издания, отношения между Венгрией и Украиной становятся все более напряженными. В ходе дискуссий о возможном членстве Киева в ЕС венгерский премьер публично выступил с жесткой критикой позиции украинского руководства.
Как отмечается в публикации, поводом для обострения стала инициатива украинской стороны ускорить подготовку к вступлению и достичь технической готовности к членству к 2027 году. Эти заявления вызвали негативную реакцию Будапешта и усилили разногласия вокруг перспектив расширения ЕС и дальнейшего сближения Киева с Брюсселем.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС точный график вступления Киева в Союз. В свою очередь, Орбан резко ответил на это, по его словам, страна-кандидат не может диктовать условия странам-участницам.