СМИ: Уиткофф примет участие в переговорах России и Украины в Женеве

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Киева, которые пройдут во вторник в Женеве, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины, сообщил источник», — говорится в публикации агентства.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждения мира на Украине продолжатся 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.