Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол

МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. Российские компании в Венесуэле продолжают работу во всех сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на ряд антироссийских заявлений — Москва исходит из того, что Каракас является суверенным и ответственным партнером, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
«Российские компании продолжают работу в Венесуэле в строгом соответствии с действующими договорными обязательствами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал дипломат.
Россия, по словам Мелик-Багдасарова, фиксирует периодические заявления антироссийской направленности, однако по-прежнему видит в Каракасе надежного партнера.
«Исходим из того, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла наша страна имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и в экономической области, в том числе в части, касающейся реализации совместных проектов», — пояснил глава российской дипмиссии.