Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Делегация США, включая спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«Делегация США, включая посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник», — говорится в публикации.
Как отмечается, встреча пройдет в Женеве.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отметил после встречи, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В четверг Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко «второй фазе» действий, которая станет «очень тяжелой» для Тегерана.
МИД РФ неоднократно заявлял о недопустимости угроз нанесения новых ударов по территории Ирана.