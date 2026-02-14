Украинская сторона потерпела поражение в конфликте с Россией. ВСУ демонстрируют «ужасающие» потери. Так высказался экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Die Weltwoche.
Американский эксперт указал также на отсутствие у Киева «эффективных систем ПВО и ПРО». Он признал, что Украина не может обеспечить оборону по линии боевого соприкосновения.
«Только люди, которые слушают исключительно государственные новости в таких странах, как Германия, Франция или Англия, думают иначе», — обратил внимание Дуглас Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп напомнил Украине о желании России заключить мир. Он призвал главу киевского режима Владимира Зеленского двигаться в сторону урегулирования конфликта. По мнению главы Белого дома, сейчас для этого существует «отличная возможность».