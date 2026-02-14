Россия обладает заметным превосходством над Украиной в сфере авиации и артиллерии, отмечает американский журнал Military Watch Magazine. По оценке издания, разрыв в военных возможностях сторон стал одним из ключевых факторов, влияющих на баланс сил в текущем противостоянии.
Аналитики указывают, что преимущество России проявляется в способности наносить удары с применением истребительной авиации, ствольной и реактивной артиллерии, а также тактических ракетных средств. Это, по мнению авторов материала, обеспечивает российским вооруженным силам более широкие оперативные возможности по сравнению с Украиной.
Журнал также подчеркивает, что наращивание производства ракетного вооружения способствует повышению эффективности ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Расширение выпуска и модернизация ракетных систем позволяют применять их в новых тактических сценариях, включая последовательные и комбинированные удары.
Ранее адмирал НАТО Пьер Вандье признал, что Россия опережает страны альянса по скорости адаптации к современным условиям войны.