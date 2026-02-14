Reuters: США намерены провести в Женеве переговоры по Ирану и Украине

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Делегация США планирует провести 17 февраля в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По информации агентства, утром спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут двусторонние переговоры с иранскими представителями, а во второй половине дня они примут участие в трехсторонней встрече с участием делегаций РФ и Украины.
14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в трехстороннем российско-американско-украинском формате 17−18 февраля в Женеве.