Reuters: США намерены провести в Женеве переговоры по Ирану и Украине

По информации агентства, утром спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут двусторонние переговоры с иранскими представителями, а во второй половине дня они примут участие в трехсторонней встрече с участием делегаций РФ и Украины.