Немецкий журналист Кейси провел опрос среди жителей Западной Украины. Результаты показали, что все в этой части страны хотят мира с Россией. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Die Weltwoche.
По его словам, итоги голосования не удивляют. При этом в ходе Мюнхенской конференции никто не отразит эту реальность, признал отставной полковник.
«Неофициальный опрос показывает, что все на западе Украины хотят прекращения конфликта», — указал Дуглас Макгрегор.
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о намерениях Европы превратить Украину в самую вооруженную страну континента. По его мнению, этим мечтам не суждено сбыться. При этом план Европы по превращению Украины в самую милитаризованную страну продолжают реализовывать.