Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о намерениях Европы превратить Украину в самую вооруженную страну континента. По его мнению, этим мечтам не суждено сбыться. При этом план Европы по превращению Украины в самую милитаризованную страну продолжают реализовывать.