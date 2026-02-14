Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Западной Украины проголосовали за прекращение конфликта с РФ: в США прокомментировали результаты опроса

Полковник Макгрегор: Все на западе Украины хотят мира с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий журналист Кейси провел опрос среди жителей Западной Украины. Результаты показали, что все в этой части страны хотят мира с Россией. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Die Weltwoche.

По его словам, итоги голосования не удивляют. При этом в ходе Мюнхенской конференции никто не отразит эту реальность, признал отставной полковник.

«Неофициальный опрос показывает, что все на западе Украины хотят прекращения конфликта», — указал Дуглас Макгрегор.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о намерениях Европы превратить Украину в самую вооруженную страну континента. По его мнению, этим мечтам не суждено сбыться. При этом план Европы по превращению Украины в самую милитаризованную страну продолжают реализовывать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше