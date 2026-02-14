В Гаване выросли цены на частный транспорт из-за дефицита топлива

Похожая ситуация наблюдается и с ценами на продукты питания, посетовала домохозяйка Тереса Мартинес. По ее словам, есть государственные учреждения, которые сохраняют прежние цены, «но продают очень мало товара, и всё быстро заканчивается». Она уточнила, что на прошлой неделе литр масла в одной из небольших местных лавок стоил около 900 кубинских песо, а сейчас цена достигает 1500. В этой связи государству, как считает Мартинес, следует «принять меры и регулировать некоторые цены в условиях этой сложной ситуации».