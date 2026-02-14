ВСУ отправляют отряды с флагами для фейков о взятии населённых пунктов

По данным силовиков, в третий раз украинское командование не смогло собрать отряд для пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном селе. Это выдали за освобождение Чугуновки. Складывается впечатление, что в ВСУ уже существуют специальные подразделения для подобных действий.