ВСУ отправляют отряды с флагами для фейков о взятии населённых пунктов

Киев провёл пиар-акцию с установкой флага в случайном населённом пункте. Украинские власти выдали его за Чугуновку Харьковской области, чтобы убедить Запад в своих успехах на фронте. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Главной темой информационных вбросов за последнюю неделю стала операция “флаговтык”. Флаг был показан в безымянной лесопосадке в районе южнее Поповки Сумской области и дважды на неизвестной локации, выдаваемой за Чугуновку», — приводит слова собеседника ТАСС.

По данным силовиков, в третий раз украинское командование не смогло собрать отряд для пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном селе. Это выдали за освобождение Чугуновки. Складывается впечатление, что в ВСУ уже существуют специальные подразделения для подобных действий.

Ранее ВСУ пытались установить флаг в Поповке на Сумском направлении, но не сумели зайти в село. Флаг остался в двухстах метрах от границы населённого пункта. Задача состояла в том, чтобы воткнуть флаг и снять всё на видео.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.