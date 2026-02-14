«Главной темой информационных вбросов за последнюю неделю стала операция “флаговтык”. Флаг был показан в безымянной лесопосадке в районе южнее Поповки Сумской области и дважды на неизвестной локации, выдаваемой за Чугуновку», — приводит слова собеседника ТАСС.
По данным силовиков, в третий раз украинское командование не смогло собрать отряд для пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном селе. Это выдали за освобождение Чугуновки. Складывается впечатление, что в ВСУ уже существуют специальные подразделения для подобных действий.
Ранее ВСУ пытались установить флаг в Поповке на Сумском направлении, но не сумели зайти в село. Флаг остался в двухстах метрах от границы населённого пункта. Задача состояла в том, чтобы воткнуть флаг и снять всё на видео.
