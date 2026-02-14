Ричмонд
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

Доцент Валишвили предупредила об опасности фото документов и карт в смартфоне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Речь идет не только о конфиденциальных документах или компрометирующих фото. В последнее время мошенники заинтересованы добыть не деньги, а персональные данные потенциальных жертв. С их помощью можно впоследствии похитить гораздо больше.

Поэтому не стоит хранить в телефоне данные своих документов и банковских карт, ведь любой смартфон может стать мишенью для хакеров. Они используют для этого различные вредоносные программы.

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — заключила Валишвили.