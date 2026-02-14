Отправят коммандос: Трамп хочет нанести удары по объектам ядерной программы Ирана

Президент США Дональд Трамп допускает, что американские военные могут нанести удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана в случае, если Вашингтону не удастся добиться своих целей путём переговоров.
«Варианты, которые рассматривает Трамп, включают военные действия против ядерной программы Ирана и его способности запускать баллистические ракеты. Он также изучает возможность отправки американских командос для ударов по отдельным военным объектам Ирана», — пишет издание New York Times, ссылаясь на источники среди чиновников американской администрации.
Накануне Трамп заявил об отправке второго авианосца на Ближний Восток, объяснив, что он может понадобиться в случае срыва сделки с Ираном.
Также сообщалось, что США втайне направили в Иран примерно 6 тысяч терминалов Starlink для противников властей.
Тем временем востоковед Макаренко, анализируя ситуацию вокруг Ирана, сделал прогноз, что аятоллу Хаменеи США попытаются похитить, как Мадуро.
Ранее Трамп призвал Иран не повторять судьбу Венесуэлы и пригрозил огромной армадой.