Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: доверие Европы к США подорвано

Вашингтон пытается изменить ситуацию, пишет газета.

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Европа утратила доверие к США, поэтому на Мюнхенской конференции по безопасности Вашингтон пытается снизить напряженность в отношениях с европейскими странами. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times.

«Вера Европы в приверженность США общим ценностям, европейской безопасности и даже территориальной целостности уже подорвана, а после Давоса (Всемирного экономического форума — прим. ТАСС) многие европейские лидеры потеряли надежду на возвращение прежних трансатлантических отношений», — отмечается в статье.

По оценке издания, на открывшейся 13 февраля в Мюнхене конференции «со стороны США пока предпринимаются усилия по деэскалации», американские чиновники руководствуются «прагматическим реализмом», из их уст «не звучат оскорбления» в адрес Европы.

«Тем не менее мало что указывает на реальное изменение американской политики», — заключает издание, подчеркивая, что «европейцы по-прежнему скептически и с опаской» относятся к США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше