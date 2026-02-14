МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек», — сказал Мирошник.
По его мнению, их может быть и больше, потому что украинская сторона всячески пытается «прятать» этих людей.
«Где-то в декабре украинская сторона приняла решение о расформировании четырех иностранных легионов, которые официально были в структуре ВСУ. Сейчас их размазали по другим подразделениям украинских вооруженных сил», — пояснил дипломат.