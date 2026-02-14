Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.