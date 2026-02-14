Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И: Китай и США должны устранять разногласия и избегать конфликта

Диалог между странами предпочтительнее конфронтации, подчеркнул глава МИД КНР.

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты должны преодолевать взаимные разногласия и стремиться к сотрудничеству вместо конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Диалог между Китаем и США предпочтительнее конфронтации, сотрудничество лучше конфликта, а обоюдный выигрыш лучше, чем игра с нулевой суммой», — приводит агентство Xinhua слова Ван И, который 13 февраля встретился в Мюнхене с госсекретарем США Марко Рубио.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равноправия, уважения и взаимности, поскольку в этом случае они «смогут найти решения для устранения проблем друг друга и надлежащего урегулирования разногласий».

По словам Ван И, Китай и США должны опираться на консенсус, который был достигнут между лидерами двух стран, чтобы в 2026 году китайско-американские отношения развивались на принципах уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Он подтвердил, что нужно постоянно расширять сферу взаимодействия между КНР и Соединенными Штатами, «сокращать список проблем».

Глава МИД КНР также указал на необходимость «стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений, большего количества позитивных сигналов для всего мира».

Как отмечается в сообщении, Ван И и Рубио подтвердили конструктивный характер этой встречи в Мюнхене. Они условились реализовать договоренности, достигнутые между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, использовать политические и дипломатические каналы, укреплять диалог и продвигать сотрудничество по всем направлениям, содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше