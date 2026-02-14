Ван И: Китай и США должны устранять разногласия и избегать конфликта

По словам Ван И, Китай и США должны опираться на консенсус, который был достигнут между лидерами двух стран, чтобы в 2026 году китайско-американские отношения развивались на принципах уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Он подтвердил, что нужно постоянно расширять сферу взаимодействия между КНР и Соединенными Штатами, «сокращать список проблем».