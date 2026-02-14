В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона.
«Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в Telegram-канале правительства.
Власти региона добавили, что система предупреждения атак приведена в действие, спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше