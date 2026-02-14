Ричмонд
Захарова раскритиковала слова Мерца о миропорядке и правилах

Миропорядка, «основанного на правилах», никогда не было, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого канцлера Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции. Своим мнением она поделилась в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат напомнила канцлеру ФРГ, что порядка, «основанного на правилах», не было.

«А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что и не было», — раскритиковала она.

При этом был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве, указала Захарова.

Ранее Мерц рассказал, что привычный западным странам прежний миропорядок пришел к концу.

