Захарова раскритиковала слова Мерца о миропорядке и правилах

Дипломат напомнила канцлеру ФРГ, что порядка, «основанного на правилах», не было.
«А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что и не было», — раскритиковала она.
При этом был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве, указала Захарова.
Ранее Мерц рассказал, что привычный западным странам прежний миропорядок пришел к концу.
