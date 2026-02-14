Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях по блинам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов — творог, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка — творог (29%)», — показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
В целом в топ-3 любимых начинок к блинам у россиян входят мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). В то время как 18% россиян любят блины с вареньем, а по 14% — со сметаной или икрой.
При этом традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.