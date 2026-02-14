Ричмонд
«Открытие всей жизни»: ученые разгадали загадку «похищенной звезды»

Science: исчезновение звезды M31−2014-DS1 связано с образованием черной дыры.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Группа исследователей Колумбийского университета смогла раскрыть тайну загадочного исчезновение сверхгигантской звезды M31−2014-DS1 в галактике Андромеды в 2010 году, сообщает журнал Science cо ссылкой на исследование.

«Мы интерпретируем M31−2014-DS1 как неудачную сверхновую, в которой большая часть звездной оболочки отпала, образовав черную дыру», — пояснили ученые.

По словам исследователей, новое открытие теперь может ответить на некоторые вопросы, остававшиеся открытыми относительно потухшей звезды.

«Мы считаем эти наблюдения, а также наблюдения предыдущего события в NGC 6946 (Галактики Андромеды. — Прим. ред.) за доказательство того, что неудавшиеся сверхновые образуют черные дыры звездной массы», — заявили исследователи.

По словам научного сотрудника Колумбийского университета Кишалая Де, раскрытие тайны звезды стало открытием всей его жизни.

«Это открытие всей моей жизни», — написал он.

M31−2014-DS1 — сверхгигантская звезда в галактике Андромеды.

В январе газета Guardian сообщила со ссылкой на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из основателей проекта Серу Маркофф, что Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT, «Телескоп горизонта событий») собираются в марте-апреле снять первое в истории видео черной дыры, для съемки они выбрали космический объект размером с Солнечную систему и массой в шесть миллиардов солнц.