«Открытие всей жизни»: ученые разгадали загадку «похищенной звезды»

В январе газета Guardian сообщила со ссылкой на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из основателей проекта Серу Маркофф, что Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT, «Телескоп горизонта событий») собираются в марте-апреле снять первое в истории видео черной дыры, для съемки они выбрали космический объект размером с Солнечную систему и массой в шесть миллиардов солнц.