Мелания Трамп присоединилась к танцу мужа на встрече с военными

Супруга президента США Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа. Во время выступления в штате Северная Каролина Дональд Трамп с улыбкой взглянул на жену и начал исполнять знакомые публике жесты и шаги.
Через несколько мгновений Мелания, обычно сохраняющая сдержанность на официальных мероприятиях, присоединилась к импровизированному выступлению и повторила движения супруга. Этот эпизод вызвал оживленную реакцию присутствующих и быстро распространился в Сети.
Видео с танцем президентской четы сняли американские военные; на записи пара двигается под композицию YMCA группы Village People. Ранее Дональд Трамп признавался, что его сценические движения нередко становятся предметом семейных споров, поскольку Мелания долгое время считала такие выступления не слишком уместными для публичного образа главы государства.
Ранее Мелания Трамп признала, что танцы президента Дональда Трампа не всегда бывают уместны. По ее мнению, все зависит от ситуации и контекста, в котором они происходят.