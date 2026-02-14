Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелания Трамп присоединилась к танцу мужа на встрече с военными

Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа.

Источник: Аргументы и факты

Супруга президента США Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа. Во время выступления в штате Северная Каролина Дональд Трамп с улыбкой взглянул на жену и начал исполнять знакомые публике жесты и шаги.

Через несколько мгновений Мелания, обычно сохраняющая сдержанность на официальных мероприятиях, присоединилась к импровизированному выступлению и повторила движения супруга. Этот эпизод вызвал оживленную реакцию присутствующих и быстро распространился в Сети.

Видео с танцем президентской четы сняли американские военные; на записи пара двигается под композицию YMCA группы Village People. Ранее Дональд Трамп признавался, что его сценические движения нередко становятся предметом семейных споров, поскольку Мелания долгое время считала такие выступления не слишком уместными для публичного образа главы государства.

Ранее Мелания Трамп признала, что танцы президента Дональда Трампа не всегда бывают уместны. По ее мнению, все зависит от ситуации и контекста, в котором они происходят.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше