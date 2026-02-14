Ричмонд
Оператор БПЛА спас сослуживцев под Красноармейском

РИА Новости: оператор БПЛА морской пехоты спас сослуживцев под Красноармейском.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Водитель 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Манах» рассказал РИА Новости о сложной ротации группы сослуживцев на красноармейском направлении, которая проходила под огнем противника и в условиях плотного минирования местности.

Операция проходила в темное время суток. Дорога к позициям была заминирована, часть взрывных устройств удалось обнаружить и обезвредить силами разведки, однако противник скидывал мины с дронов.

«Я несколько раз останавливался, убирал шипы из-под колес, но какие-то не заметил и в итоге пробил колеса. Тем не менее доехал до позиции и загрузил пятерых ребят», — рассказал «Манах».

На обратном пути эвакуационная машина подорвалась на минах, после чего продолжать движение стало невозможно.

«В итоге всех ребят пришлось выводить пешком. Они были ходячие, без ранений. Мы бежали по трассе, и в этот момент по нам начал работать вражеский FPV-дрон», — сообщил водитель.

Беспилотник ударил прямо по группе, однако никто не пострадал.

«Потом нас прикрыл наш дрон — подсветил безопасные позиции, мы укрылись. После этого по нам отработали еще четыре вражеских FPV и велся огонь из ствольной артиллерии», — добавил он.

Благодаря слаженным действиям и подготовке морпехи вышли из опасной зоны без потерь.

