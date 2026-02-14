Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор прокомментировал проведенный среди жителей Западной Украины опрос. По результатам голосования оказалось, что все люди в этой части страны хотят мира с Россией. Дуглас Макгрегор подчеркнул, что не удивился таким итогам опроса.