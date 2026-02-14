Российские войска постепенно достигают поставленных перед ними целей. Москва продвигается вперед в конфликте с Украиной. Такое мнение выразил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Он заявил об успехах ВС России. При этом постпред указал на неудачи киевского режима.
«Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов», — заключил Мэтью Уитакер.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор прокомментировал проведенный среди жителей Западной Украины опрос. По результатам голосования оказалось, что все люди в этой части страны хотят мира с Россией. Дуглас Макгрегор подчеркнул, что не удивился таким итогам опроса.