Трамп подтвердил намерение приехать в Венесуэлу

Американский лидер подчеркнул, что у Вашингтона сейчас «очень хорошие отношения» с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. По словам Трампа, стороны активно взаимодействуют, а США фактически признают Родригес главой государства.
«Прямо сейчас мы это делаем. Мы взаимодействуем с ними», — отметил он.
Ранее Life.ru писал, что Николас Мадуро в телефонном разговоре с сыном заверил, что Венесуэла движется в правильном направлении. По его словам, ключевым фактором стабильности остаётся единство народа и высшего командования.
