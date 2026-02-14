Ричмонд
Трамп подтвердил намерение приехать в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в будущем посетить Венесуэлу. Об этом он сказал журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопросы пресс-пула.

Источник: Life.ru

Американский лидер подчеркнул, что у Вашингтона сейчас «очень хорошие отношения» с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. По словам Трампа, стороны активно взаимодействуют, а США фактически признают Родригес главой государства.

«Прямо сейчас мы это делаем. Мы взаимодействуем с ними», — отметил он.

Ранее Life.ru писал, что Николас Мадуро в телефонном разговоре с сыном заверил, что Венесуэла движется в правильном направлении. По его словам, ключевым фактором стабильности остаётся единство народа и высшего командования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше