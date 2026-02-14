Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России, заявил посол в Осло

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на “казарменное положение”, расставляя повсюду своих “часовых” (операции НАТО “Балтийский часовой”, “Восточный часовой”, “Арктический часовой”) и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что странами блока вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.