США запланировали переговоры по Украине и Ирану в Женеве: когда пройдут саммиты

Американские дипломаты прибудут в Женеву 17 февраля. США намерены провести ряд встреч. По данным агентства Reuters, делегация запланировала на эту дату переговоры по Украине и Ирану.
В статье сказано, что в Женеву для консультаций прибудет спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Кроме того, на встречах будет присутствовать предприниматель из США Джаред Кушнер.
Утверждается, что представители президента США проведут двусторонние переговоры с иранской делегацией с утра. Далее дипломаты примут участие в трехстороннем саммите по украинскому конфликту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские представители не будут присутствовать на переговорах между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Он сообщил, что речь идет о трехстороннем формате встречи.