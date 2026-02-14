Рябков: единство БРИКС крепнет

Он отметил, что «благие намерения, правильные декларации, хорошие тексты идут нарастающим итогом» взаимодействия в объединении.
«Единство БРИКС крепнет, — подчеркнул Рябков. — Взаимопонимание есть».
В связи с этим замминистра указал, что даже в случае возникновения споров между членами БРИКС они «разрешаются в товарищеском, дружеском ключе». Однако, по словам Рябкова, участникам объединения еще предстоит ответить на вопрос, что конкретно сделано по линии БРИКС для простого обывателя.
Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.
