Рябков: единство БРИКС крепнет

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Единство участников объединения БРИКС только крепнет, между ними есть взаимопонимание. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Reuters

Он отметил, что «благие намерения, правильные декларации, хорошие тексты идут нарастающим итогом» взаимодействия в объединении.

«Единство БРИКС крепнет, — подчеркнул Рябков. — Взаимопонимание есть».

В связи с этим замминистра указал, что даже в случае возникновения споров между членами БРИКС они «разрешаются в товарищеском, дружеском ключе». Однако, по словам Рябкова, участникам объединения еще предстоит ответить на вопрос, что конкретно сделано по линии БРИКС для простого обывателя.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.

