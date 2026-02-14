Ван И обсудил в Мюнхене Украину с коллегами из Великобритании и ФРГ

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И по отдельности обсудил в Мюнхене украинский кризис со своими германским и британской коллегами Йоханном Вадефулем и Иветт Купер. Об этом сообщил МИД КНР.
Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Ван И провел эти встречи 13 февраля. Он также обсудил с Купер иранскую проблему.
