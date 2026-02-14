Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И обсудил в Мюнхене Украину с коллегами из Великобритании и ФРГ

Также глава МИД Китая поднял вопрос о ситуации вокруг Ирана.

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И по отдельности обсудил в Мюнхене украинский кризис со своими германским и британской коллегами Йоханном Вадефулем и Иветт Купер. Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Ван И провел эти встречи 13 февраля. Он также обсудил с Купер иранскую проблему.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше