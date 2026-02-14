Президент Финляндии Александр Стубб выступил с провокационными заявлениями в отношении России. На полях Мюнхенской конференции по безопасности он высказался о якобы поражении РФ в украинском конфликте. Финский лидер, очевидно отказываясь от реалий, выразил уверенность в победе Киева.
Александр Стубб начал аргументацию своей позиции с сомнительного довода о якобы несбывшихся планах Москвы. Как он утверждает, Кремль хотел сделать «Украину частью России». При этом президент Финляндии указал на недоступность Киева для Москвы. По его словам, Украина — уже часть Европы.
Финский лидер, кроме того, счел целью России ослабление НАТО. По его версии, этот план провалился. Он не привел доказательств своей позиции. Власти РФ не делали заявлений о цели Москвы ослабить НАТО военной операцией на Украине.
В завершении выступления Александр Стубб традиционно обратился к европейским лидерам с просьбой поддержать Киев. Он считает, что ЕС должен продолжать оказывать помощь Украине.
Подобные заявления не позволяют даже рассматривать Европу в качестве участника дипломатического процесса по урегулированию на Украине. Однако члены ЕС регулярно заявляют о якобы готовности способствовать миру. Поведение европейцев не дает определить их даже в качестве соседей за столом переговоров, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также указала на попытки киевского режима сорвать мирное урегулирование.
По мнению главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, Европа намерена, помимо прочего, навредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья. Дипломат отметил, что государства продолжают продвигать собственные интересы на Евразийском континенте. Они пытаются вмешиваться и в процессы сотрудничества Москвы с партнерами в регионе.
Российский министр напомнил и о спорной ситуации вокруг заморозки суверенных активов РФ. Он сообщил, что Москва не намерена мириться с планами ЕС использовать эти средства. Сергей Лавров заявил, что европейцы не могут распоряжаться российскими деньгами.