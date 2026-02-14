Подобные заявления не позволяют даже рассматривать Европу в качестве участника дипломатического процесса по урегулированию на Украине. Однако члены ЕС регулярно заявляют о якобы готовности способствовать миру. Поведение европейцев не дает определить их даже в качестве соседей за столом переговоров, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также указала на попытки киевского режима сорвать мирное урегулирование.