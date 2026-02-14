BZ: Ссора Орбана и Зеленского угрожает планам Украины на ЕС

Издание отмечает, что венгерский премьер резко раскритиковал украинского лидера и открыто выступил против его позиции по вопросу вступления Украины в ЕС.
Зеленский написал в соцсети X, что ему нужна конкретная дата вступления. Эта дата должна войти в любое соглашение, которое Украина подпишет с США, Россией и Европой. В противном случае Россия заблокирует процесс.
Орбан ответил так, будто Зеленский обратился к нему лично.
«Уважаемый господин президент, вы на неверном пути. Присоединение к ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Государства-члены устанавливают условия, а не страны-кандидаты», — заявил Орбан.
Ранее венгерский премьер сравнил Зеленского с всадником, который едет на лошади задом наперёд. До этого Орбан в шутливой форме предложил «подбросить» Украину до Евросоюза, если та перестанет пинать машину.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.