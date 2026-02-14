Reuters: Уиткофф примет участие в переговорах РФ и Украины в Женеве

Ричмонд
Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник, намерены принять участие в трехсторонних переговорах с делегациями России и Украины. Встреча запланирована на вторник в Женеве.

Согласно публикации, переговоры должны состояться во второй половине дня и стать частью более широкого дипломатического графика американской делегации. Участники планируют обсудить актуальные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, а также возможные пути дальнейшего взаимодействия сторон.

Кроме того, сообщается, что 17 февраля в Женеве представители США намерены провести консультации по иранскому направлению. Утром Уиткофф и Кушнер, по информации источников, могут встретиться с делегацией Ирана в двустороннем формате, после чего во второй половине дня присоединятся к трехсторонним переговорам с российской и украинской сторонами.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает возможность направить переговорную делегацию в Москву для ускорения урегулирования конфликта.

