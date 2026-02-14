Reuters: Уиткофф примет участие в переговорах РФ и Украины в Женеве

Кроме того, сообщается, что 17 февраля в Женеве представители США намерены провести консультации по иранскому направлению. Утром Уиткофф и Кушнер, по информации источников, могут встретиться с делегацией Ирана в двустороннем формате, после чего во второй половине дня присоединятся к трехсторонним переговорам с российской и украинской сторонами.