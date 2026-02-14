«Станем врагами»: в США высказались о России после случившегося в Мюнхене

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Раскол на Западе сделает Россию более привлекательным партнером для всего остального мира, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Все это почти наверняка будет гарантировать больше хаотичных событий на Западе. Ничего конкретного из этого выйдет и это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными», — сказал он.
По мнению эксперта, ни у США, ни у ЕС сейчас нет понимания того, как выстраивать взаимоотношения, несмотря на постоянные заявления об обеспечении некой безопасности и сотрудничестве. У России и ее партнеров, напротив, есть долгосрочная стратегия развития и планы на будущее, добавил отставной военный.
«Со временем это будет становится все более и более привлекательным для всех стран, которые захотят присоединиться к ним. А мы станем злейшими врагами сами для себя. К сожалению, я не вижу причин думать, что ситуация в ближайшее время изменится», — резюмировал Дэвис.
Ранее газета New York Times сообщила, что доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, а после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних трансатлантических отношений.
Издание отмечает, что американские чиновники, вероятно, это заметили, поэтому на полях Мюнхенской конференции по безопасности не было открытого высмеивания Европы. Напротив, прозвучала похвала в адрес союзников, в частности, Германии.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал Штаты экономическим двигателем планеты.
Как писал журнал Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.