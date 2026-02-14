Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США

«Он скажет, что США остаются незаменимым союзником и внесли беспрецедентный вклад в европейскую безопасность. Но по мере изменения собственной стратегии национальной безопасности Европа должна перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости… Европе необходимо отказаться от чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов и перейти к более европейскому НАТО», — говорится в выдержках, опубликованных на сайте британского правительства.