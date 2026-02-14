Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призовет Европу отказаться от зависимости от США в области обороны и усилить внутриевропейское взаимодействие, следует из выдержек из речи, с которой Стармер должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Он скажет, что США остаются незаменимым союзником и внесли беспрецедентный вклад в европейскую безопасность. Но по мере изменения собственной стратегии национальной безопасности Европа должна перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости… Европе необходимо отказаться от чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов и перейти к более европейскому НАТО», — говорится в выдержках, опубликованных на сайте британского правительства.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.