США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США в 2026 году поставят Украине оружия на 15 млрд долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО, рассказал генсек альянса Марк Рютте.
«Они поставляют (вооружения на сумму — ред.) по миллиарду евро в месяц. Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет», — сказал Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.