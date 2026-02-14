Ричмонд
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте

Рютте: США в 2026 году поставят Киеву оружия на $15 миллиардов по программе НАТО.

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США в 2026 году поставят Украине оружия на 15 млрд долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО, рассказал генсек альянса Марк Рютте.

«Они поставляют (вооружения на сумму — ред.) по миллиарду евро в месяц. Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет», — сказал Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.

