Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы

Рютте: США еще не скоро выведут свои силы из Европы.

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы, а альтернативы ядерному зонтику Штатов просто нет.

«На это потребуется время… Ядерный зонтик — это главный гарант свободы в Европе. Но в долгосрочной перспективе сильное присутствие США, в том числе и в сфере обычных вооружений, всегда будет сохраняться», — сказал Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник отметил, что Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя — Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше