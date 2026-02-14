Генсек НАТО считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник отметил, что Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя — Соединенных Штатов.