Экс-советник Пентагона признал, что Украина побеждена в военном отношении

Дуглас Макгрегор: Украина побеждена в военном отношении.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.

«Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие», — заявил Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию «квадратными километрами» ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

