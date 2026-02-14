Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию «квадратными километрами» ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.