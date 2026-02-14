«Выкупит у РФ право на управление»: Пашинян предложил Москве продать концессию на ж/д Армении союзнику

Об этом заявил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сообщил, что Москва заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Ереваном. Сергей Лавров назвал Армению партнером России. Он также оценил связь Москвы и Еревана. По мнению министра иностранных дел, контакты между государствами в последние годы находятся на высшем уровне. Он добавил, что отношения сторон устойчиво развиваются на политическом и парламентском уровнях.