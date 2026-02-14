«Выкупит у РФ право на управление»: Пашинян предложил Москве продать концессию на ж/д Армении союзнику

Армянский премьер Никол Пашинян выступил с предложением в адрес России. По его мнению, одна из дружественных Еревану и Москве стран могла бы выкупить у РФ право на управление железными дорогами Армении. Никол Пашинян сообщил, что уже предложил России продать свою концессию. Так он заявил во время диалога с журналистами.
Премьер Армении признал, что не знает, кто бы мог выкупить у России концессию. Однако он всё же привел несколько примеров. Как заверил армянский премьер, Москва может продать право на управление железными дорогами Казахстану. Он также назвал ОАЭ и Катар в числе возможных претендентов.
«Решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», — сказал Никол Пашинян.
Он считает, что российская концессия создаёт «конкурентные потери» для Еревана. При этом РФ и Армения по-прежнему ведут диалог о восстановлении объекта. Окончательного соглашения пока нет.
Несмотря на эти заявления, Никол Пашинян указывает на отсутствие у Еревана повестки по нанесению вреда России. Он заверил, что Армения не будет угрожать интересам РФ. Как подчеркнул премьер, какие-либо другие стороны не смогут втянуть Ереван в противостояние с Москвой. Никол Пашинян пояснил, что Армения ценит контакты с РФ.
Об этом заявил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сообщил, что Москва заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Ереваном. Сергей Лавров назвал Армению партнером России. Он также оценил связь Москвы и Еревана. По мнению министра иностранных дел, контакты между государствами в последние годы находятся на высшем уровне. Он добавил, что отношения сторон устойчиво развиваются на политическом и парламентском уровнях.
Личная встреча премьера Армении и президента России Владимира Путина состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Лидеры обсудили перспективы углубления двусторонних отношений. Никол Пашинян заверил, что достигнутые в Вашингтоне соглашения с Азербайджаном открывают новые возможности для укрепления связей с Россией и Ираном.