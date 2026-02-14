Миронов предложил усилить контроль за деятельностью ЦБ

«Мы предлагаем увеличить состав Национального финансового совета ЦБ РФ с 12 до 21 человека. Чтобы было пять сенаторов Совета Федерации, пять депутатов Государственной думы, пять человек от президента, еще пятеро от правительства и председатель Банка России», — рассказал Миронов РИА Новости.