Дмитриев раскрыл план Южной Кореи, запустившей слух о дочери Ким Чен Ына

Автор биографии Ким Ир Сена в серии ЖЗЛ Андрей Дмитриев раскрыл aif.ru, с какой целью Южная Корея запустила слух о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается назначить дочь Ким Чжу Э своей преемницей.
Как сообщалось, Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э в настоящее время проходит этап практического утверждения в качестве наследницы власти, о чем проинформировало агентство «Рёнхап», ссылаясь на южнокорейских депутатов. Такой вывод был сделан в связи с тем, что подросток очень часто появляется с отцом на публичных мероприятиях.
«Говорить о том, что официально Ким Чжу Э, которой, отмечу, лет 13−14, назначат сейчас преемницей, не приходится. Это фантазии южнокорейских спецслужб в преддверии девятого съезда Трудовой партии Кореи, который пройдёт во второй половине февраля. Поэтому и делаются такие вбросы», — сказал Дмитриев.
«Действительно, Ким Чжу Э появляется вместе с отцом на публичных мероприятиях, более 600 раз она была в репортажах северокорейского телевидения с 2022 года. Вместе с Ким Чен Ыном она посещает воинские части, стройки, смотрела на запуски ракет, была в Мавзолее, поклонялась своему деду и прадеду, также недавно участвовала в закладке музея участников военной операции, корейцев, которые помогали российской армии освобождать Курскую область, сажала там деревья вместе с отцом и с мамой. Но это необязательно должно трактоваться так, что вот она будет преемником», — обозначил эксперт.
Дмитриев акцентировал, что всё это можно трактовать иначе, например, как то, что Ким Чен Ын таким образом показывает себя заботливым отцом для семьи и для всей нации одновременно.
«То есть это может быть частью его образа как вождя и отца нации… Поэтому особенно южнокорейской разведке я бы здесь не доверял. Тем более что от них регулярно исходят фейки относительно самых разных событий, связанных с Северной Кореей», — сказал Дмитриев.
Эксперт также акцентировал, что процедуры «утверждения в качестве наследницы власти» в КНДР формально не существует, однако при этом не исключил, что в будущем Ким Чжу Э может занять какой-либо пост.
«Политическое будущее у дочери Ким Чен Ына, несомненно, есть. Но нужно хотя бы дождаться ее совершеннолетия, чтобы обсуждать такую тему», — подытожил Дмитриев.
