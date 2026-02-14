Дмитриев раскрыл план Южной Кореи, запустившей слух о дочери Ким Чен Ына

«Действительно, Ким Чжу Э появляется вместе с отцом на публичных мероприятиях, более 600 раз она была в репортажах северокорейского телевидения с 2022 года. Вместе с Ким Чен Ыном она посещает воинские части, стройки, смотрела на запуски ракет, была в Мавзолее, поклонялась своему деду и прадеду, также недавно участвовала в закладке музея участников военной операции, корейцев, которые помогали российской армии освобождать Курскую область, сажала там деревья вместе с отцом и с мамой. Но это необязательно должно трактоваться так, что вот она будет преемником», — обозначил эксперт.