Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Пока мы будем придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, обе стороны смогут найти пути решения озабоченностей обеих сторон и надлежащим образом урегулировать разногласия», — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Говоря об отношениях Китая и США, дипломат подчеркнул, что диалог лучше конфронтации, сотрудничество лучше конфликта, а взаимовыгодное сотрудничество лучше игры с нулевой суммой.
Как сообщает МИД КНР, в ходе встречи стороны договорились укреплять диалог и сотрудничество в различных областях и способствовать стабильному развитию китайско-американских отношений.