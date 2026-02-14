Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.