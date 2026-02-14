Ричмонд
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

Ван И призвал США придерживаться принципов равенства и уважения.

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Пока мы будем придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, обе стороны смогут найти пути решения озабоченностей обеих сторон и надлежащим образом урегулировать разногласия», — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

Говоря об отношениях Китая и США, дипломат подчеркнул, что диалог лучше конфронтации, сотрудничество лучше конфликта, а взаимовыгодное сотрудничество лучше игры с нулевой суммой.

Как сообщает МИД КНР, в ходе встречи стороны договорились укреплять диалог и сотрудничество в различных областях и способствовать стабильному развитию китайско-американских отношений.

