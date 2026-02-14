Десантники группировки «Север» оттачивают защиту от FPV-дронов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» отрабатывают приемы противодействия БПЛА противника на одном из полигонов в тыловой зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в составе группировки войск “Север” проходят усиленный курс подготовки перед выполнением боевых задач. Особый акцент инструкторы делают на отработке приемов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника и маневрам уклонения от ударов FPV-дронов. Обстановка требует от каждого военнослужащего умения действовать под угрозой с воздуха», — сказали там.
В ведомстве отметили, что на полигоне инструкторы создают комплекс условий, максимально приближенных к реальным, чтобы в бою бойцы могли эффективно применять полученные навыки. Кроме того, на территории полигона функционирует производство дронов. «На данный момент у нас даже здесь функционирует собственная лаборатория БПЛА, где ребята собирают сами боевые машины, которые работают в воздухе», — сообщил заместитель командира батальона с позывным Лис.
Он добавил, что на полигоне подготавливают штурмовиков с нулевой базой. «Наша задача — через две-три недели выпустить отсюда готового штурмовика, который готов будет выполнять задачу. И самая главная наша задача — это сохранить его жизнь», — подчеркнул военнослужащий.
Как указали в Минобороны, регулярное проведение занятий по оперативно-боевой подготовке позволяет поддерживать и повышать уровень мастерства российских бойцов, что напрямую влияет на успешность выполнения боевых задач.