Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десантники группировки «Север» оттачивают защиту от FPV-дронов

Как отметили в Минобороны, инструкторы создают для бойцов комплекс условий, максимально приближенных к реальным.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» отрабатывают приемы противодействия БПЛА противника на одном из полигонов в тыловой зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в составе группировки войск “Север” проходят усиленный курс подготовки перед выполнением боевых задач. Особый акцент инструкторы делают на отработке приемов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника и маневрам уклонения от ударов FPV-дронов. Обстановка требует от каждого военнослужащего умения действовать под угрозой с воздуха», — сказали там.

В ведомстве отметили, что на полигоне инструкторы создают комплекс условий, максимально приближенных к реальным, чтобы в бою бойцы могли эффективно применять полученные навыки. Кроме того, на территории полигона функционирует производство дронов. «На данный момент у нас даже здесь функционирует собственная лаборатория БПЛА, где ребята собирают сами боевые машины, которые работают в воздухе», — сообщил заместитель командира батальона с позывным Лис.

Он добавил, что на полигоне подготавливают штурмовиков с нулевой базой. «Наша задача — через две-три недели выпустить отсюда готового штурмовика, который готов будет выполнять задачу. И самая главная наша задача — это сохранить его жизнь», — подчеркнул военнослужащий.

Как указали в Минобороны, регулярное проведение занятий по оперативно-боевой подготовке позволяет поддерживать и повышать уровень мастерства российских бойцов, что напрямую влияет на успешность выполнения боевых задач.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше