Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И среди прочего обсудил украинский кризис в ходе отдельных встреч с главами МИД Франции, Великобритании и Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в МИД КНР.