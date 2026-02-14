Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И среди прочего обсудил украинский кризис в ходе отдельных встреч с главами МИД Франции, Великобритании и Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в МИД КНР.
Ван И 13 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел отдельные встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем, главой МИД Великобритании Иветт Купер, министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Как сообщается на официальном сайте МИД КНР, в ходе этих встреч стороны, в частности, обменялись мнениями по украинскому кризису.