Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова

«Противник сам не ожидал, как мы оказались уже у него в тылу. Они не успели даже подготовить нормально оборону некоторых участков и районов больших. В самом конце мы устроили противнику праздник, показали, что мы действительно там есть, что не надо придумывать никаких историй, что не надо рисовать на карте того, чего нет», — отметил «Пират».