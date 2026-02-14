Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские штурмовики, освобождавшие населенный пункт Димитров в ДНР, надели костюмы Дедов Морозов и поздравляли местных жителей с наступающим Новым годом, об этом рассказал командир штурмового отряда 5-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Пират» на опубликованном Минобороны РФ видео.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.
«Наши военнослужащие в костюмах Дедов Морозов организовали прогулки по городу и раздавали местным подарки небольшие, но это уже личная идея командиров подразделения была. И подняли русский флаг там, где он никогда больше не опустится», — рассказал боец ВС РФ.
Он объяснил, что во время освобождения населенного пункта взаимодействие российских подразделений было организовано на самом высоком уровне.
«Противник сам не ожидал, как мы оказались уже у него в тылу. Они не успели даже подготовить нормально оборону некоторых участков и районов больших. В самом конце мы устроили противнику праздник, показали, что мы действительно там есть, что не надо придумывать никаких историй, что не надо рисовать на карте того, чего нет», — отметил «Пират».
Командир полка закрепления с позывным «Кум» рассказал о том, какие задачи выполняют военнослужащие полка.
«Основную зачистку проводили подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Владимировича Захарченко. Вот они основную работу выполнили по зачистке домов и придомовых территорий, а мы, как полк закрепления освобожденных территорий, заходили уже за ними следом, принимали у них позиции и проводили детальную проверку всех домов, чердаков, придомовых территорий», — сказал он.
После освобождения населенного пункта военнослужащие 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51 общевойсковой армии группировки войск «Центр» оказывают помощь жителям населенного пункта Димитров в ДНР.
«Военнослужащие регулярно подвозят продукты питания, средства гигиены, а также предметы первой необходимости. Снабжение проживающих жителей в населенном пункте Димитров происходит регулярно, но иногда противник пытается помешать этому, обстреливая город и запуская БПЛА», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Как пояснили в военном ведомстве, именно мобильные расчеты ПВО полка следят за воздушной обстановкой и не дают беспилотникам ВСУ проводить разведку и наносить удары, срывая снабжение и эвакуацию местных жителей.
«Все потихоньку, с Божьей помощью. Ребята помогают, помогают продуктами. Хочется, чтоб уже тишина наступила», — сказала местная жительница населенного пункта Димитров Галина Викторовна.