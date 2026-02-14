Ричмонд
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова

Минобороны показало кадры из освобожденного Димитрова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Димитров в ДНР.

На опубликованном видео показано, как российские военнослужащие с оружием в руках малыми группами патрулируют заснеженные улицы освобожденного города. Кто-то из бойцов ВС РФ перемещается пешком, а кто-то — на мотоциклах.

На кадрах видны разрушенные здания и брошенные жилые дома, также остатки уничтоженной военной техники и гражданских автомобилей. В видео также показаны несколько местных жителей, которые несут что-то в руках или катят на санках.

О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.