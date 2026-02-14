«Не поспоришь»: в Киеве испугались решения России по переговорам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Назначение помощника президента Владимира Мединского главой российской делегации в Женеве сорвало планы Киева, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Он (Мединский — Прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — сказал он.
По словам эксперта, Мединский, будучи практичным человеком, не даст украинской стороне затягивать переговоры и сможет провести встречу в конструктивном русле.
«И это определенно хорошая новость, ведь можно сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире», — подытожил Соскин.
Вчера представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский.
По словам Пескова, очередной раунд переговоров в трехстороннем российско-американо-украинском формате состоится в Женеве 17 и 18 февраля.
Украинская сторона также назвала состав своей делегации. В нее вошли глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Мирный процесс по Украине.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.