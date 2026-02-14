Ричмонд
Киев предлагал Санду силой «решить вопрос» Приднестровья, заявил Додон

Додон: в 2022 году Киев предлагал Санду силой решить вопрос Приднестровья.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Весной 2022 года Киев обсуждал с президентом Молдавии Майей Санду сценарии давления на Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

«Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой», — сказал он.

Политик отметил, что руководство Молдавии в итоге не поддержало эту инициативу.

«Это показало, насколько опасными могли быть такие инициативы для всей региональной безопасности», — сказал экс-президент.

Приднестровье, где действует миротворческая операция с участием российских военнослужащих, де-факто вышло из подчинения Кишинева в начале 1990‑х годов. Переговоры о статусе региона ведутся в различных форматах, в том числе с участием России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако политическое урегулирование конфликта до сих пор не достигнуто.

