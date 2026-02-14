Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань

Туристы, как из других регионов Китая, так и из других стран, не смогут делать покупки в соответствующих магазинах, однако для них доступны расположенные на острове международные торговые центры Duty Free, где можно приобрести 47 категорий товаров, включая технику, одежду, товары повседневного спроса. Благодаря действующей на острове безвизовой политике и возможности приобрести беспошлинные товары, многие туристы специально приезжают на Хайнань, чтобы совместить пляжный отдых и выгодные покупки.