Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия США готовится к затяжной военной кампании против Ирана

Вашингтон рассматривает сценарий масштабной военной операции против Тегерана. Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон уже прорабатывает план затяжной кампании на случай, если президент США Дональд Трамп откажется от дипломатических усилий и отдаст приказ об атаке.

Источник: Life.ru

Речь идёт не о точечных ударах, а о возможной операции, которая может растянуться на недели и привести к самому серьёзному обострению между странами за всю историю их противостояния. Американские военные оценивают риски и готовятся к сценарию, при котором конфликт может выйти далеко за рамки ограниченного удара.

Как отметило агентство, нынешняя подготовка значительно сложнее, чем летом прошлого года, когда США наносили удары по иранским ядерным объектам. Теперь в качестве потенциальных целей рассматриваются не только объекты ядерной инфраструктуры, но и государственные и силовые структуры. В Вашингтоне ожидают ответных шагов Тегерана, что может привести к серии взаимных атак и дальнейшей эскалации.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже предупредил Тегеран о «жёстких мерах» в случае провала переговоров по ядерной программе. По его словам, Вашингтон либо заключит сделку, либо перейдёт к решительным действиям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше