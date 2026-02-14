Армия США готовится к затяжной военной кампании против Ирана

Речь идёт не о точечных ударах, а о возможной операции, которая может растянуться на недели и привести к самому серьёзному обострению между странами за всю историю их противостояния. Американские военные оценивают риски и готовятся к сценарию, при котором конфликт может выйти далеко за рамки ограниченного удара.
Как отметило агентство, нынешняя подготовка значительно сложнее, чем летом прошлого года, когда США наносили удары по иранским ядерным объектам. Теперь в качестве потенциальных целей рассматриваются не только объекты ядерной инфраструктуры, но и государственные и силовые структуры. В Вашингтоне ожидают ответных шагов Тегерана, что может привести к серии взаимных атак и дальнейшей эскалации.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже предупредил Тегеран о «жёстких мерах» в случае провала переговоров по ядерной программе. По его словам, Вашингтон либо заключит сделку, либо перейдёт к решительным действиям.
