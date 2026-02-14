Ричмонд
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек

В поселке Кукан Хабаровского края при пожаре погибли пять человек, включая детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пять человек, включая детей, погибли в пожаре в поселке Кукан Хабаровского края, сообщило ГУ МЧС России по региону.

По данным регионального МЧС, пожар произошел в деревянном частном доме на площади 80 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены восемь человек и две единицы техники, пожар был ликвидирован к 09.00 местного времени (02.00 мск).

«При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырех детей, трое из которых несовершеннолетние», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в МЧС, для установления обстоятельств произошедшего на месте работают эксперты и представители следственных органов.