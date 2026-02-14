Медведев ответил «Бесу» Мерцу на план создать сильнейшую в Европе армию: он вернул канцлера в 2026-ой

Интересно, что в той же речи Фридрих Мерц признал превосходство России над странами Евросоюза по военной мощи. Немецкий канцлер привел примерные цифры. По его словам, ВВП Евросоюза «почти в десять раз выше» в сравнении с Москвой. Однако Европа «не в десять раз сильнее» России, уточнил Фридрих Мерц. Он снова напомнил, что члены Евросоюза недостаточно вкладывают имеющиеся у них ресурсы в военную, политическую и технологическую области. Канцлер Германии призвал союзников пересмотреть траты на оборону.