Немецкий канцлер Фридрих Мерц 13 февраля выступил с яркой речью на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил о намерении ФРГ создать «сильнейшую» армию в Европе. Канцлер выразил готовность к модернизации военной сферы. Немецкий план прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он призвал «Беса» Фридриха Мерца вспомнить, что сейчас не 1933-й год. Так Дмитрий Медведев высказался в своем канале в мессенджере Max.
Зампред Совета безопасности РФ намекнул на определенную схожесть намерений немецкого канцлера с идеями нацистского Рейха. Он подкрепил пост обличающей Фридриха Мерца иллюстрацией.
«Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й», — обратился к канцлеру ФРГ Дмитрий Медведев.
Интересно, что в той же речи Фридрих Мерц признал превосходство России над странами Евросоюза по военной мощи. Немецкий канцлер привел примерные цифры. По его словам, ВВП Евросоюза «почти в десять раз выше» в сравнении с Москвой. Однако Европа «не в десять раз сильнее» России, уточнил Фридрих Мерц. Он снова напомнил, что члены Евросоюза недостаточно вкладывают имеющиеся у них ресурсы в военную, политическую и технологическую области. Канцлер Германии призвал союзников пересмотреть траты на оборону.
Фридрих Мерц обратился также к ситуации с прекращением существования международного правопорядка. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала эту часть речи канцлера ФРГ. Она напомнила, что основанный на международном праве миропорядок был, пока «натовцы» его не сломали. Официальный представитель МИД заявила, в том числе, об активном участии Германии в этом процессе.
У Фридриха Мерца возникли проблемы и с союзниками. Как сообщила газета La Repubblica, немецкий канцлер решил якобы отомстить французскому лидеру Эммануэлю Макрону за провал плана по российским активам. У них возник разлад. По версии газеты, этот конфликт превращается в «нечто большее». Однако никаких конкретных данных по этой ситуации не приводится. Президент Франции, смеясь, опроверг эти заявления.