Bloomberg: страны Европы обсудили операции по захвату танкеров «теневого флота»

По информации агентства, глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с «теневым флотом» России. В их числе — проведение совместных операций по захвату танкеров. По словам источников, у стран Европы и США «будет некоторая координация» по этому вопросу.
«Стороны пришли к пониманию того, что нам нужно быть более активными. Государства, передающие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут принять меры», — сказал после встречи министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам источника, обсуждение возможного захвата судов вызвало обеспокоенность с российской стороны. Собеседник агентства добавил, что Москва потребовала Вашингтон прекратить работу в этой группе.